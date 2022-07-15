Центральному округу войск Росгвардии исполнился 101 год

Фото: пресс-служба УФСБ по Москве и МО

15 июля 2022 года исполняется 101 год со дня образования Центрального Оршанско-Хинганского ордена Жукова Краснознаменного округа войск национальной гвардии Российской Федерации. Об этом «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба УФСБ по Москве и Московской области.

— Образованный в далеком 1921 году в составе Всероссийской чрезвычайной комиссии Московский округ войск ВЧК приступил к выполнению задач по соблюдению законности, охране личных и имущественных прав граждан Советской республики. Обеспечив становление политических интересов нового государства, войска округа продолжили выполнять задачи по охране промышленных предприятий и заводов, а также объектов, имеющих важное значение для обороноспособности страны, — говорится в сообщении ведомства.

В 1940 году Московский округ войск НКВД был реформирован в 11-ю бригаду конвойных войск НКВД, которая затем стала 36-й дивизией конвойных войск НКВД.

В годы Великой Отечественной войны 36-я дивизия приняла участие в становлении снайперского движения, она охраняла особо значимые предприятия промышленности, железную дорогу и военные объекты.

Бойцы и командиры войск внутренних войск НКВД также принимали участие в битве за Москву. В обороне столицы были задействованы четыре дивизии, две бригады, ряд отдельных воинских частей и три бронепоезда войск НКВД.

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Особенно отличились на полях сражения 2-й полк, артбатарея, отдельный танковый батальон, подразделения ОМСДОН имени Ф.Э. Дзержинского, а также 156-й полк по охране оружейного завода в Туле, который стал Краснознаменным.

Перед отрядами ОМСБОН НКВД стояла задача обеспечить наступление Красной Армии. Для этого они возводили шоссейные мосты, разминировали подходы к дорогам в местах предстоящего наступления, восстанавливали поврежденные линии связи, а также разрушенные железнодорожные линии для подвоза фронтовым частям продуктов, медикаментов и боеприпасов.

17 июля 1944 года дивизия участвовала в операции «Большой вальс», или «Парад побежденных», конвоируя по улицам Москвы свыше 57 тысяч пленных немецких генералов, офицеров и солдат.

В 1944 году за взятие города Орши 192-я стрелковая дивизия получила почетное наименование «Оршанская». В этом же году ее наградили за освобождение Минска орденом Красного Знамени, а в 1945 году дивизию удостоили почетного наименования «Хинганская» за успешное форсирование горного хребта Большой Хинган.

В 1946 году из 36-й дивизии и 192-й стрелковой Оршанско-Хинганской Краснознаменной дивизии была сформирована 76-я дивизия конвойных войск МВД СССР. В 1993 году она стала основой для формирования Московского Оршанско-Хинганского Краснознаменного округа внутренних войск МВД России.

После образования Росгвардии в 2015 году Центральный округ, в числе других подразделений внутренних войск МВД РФ, перешел в это ведомство.

Накануне стало известно, что столичные сотрудники Росгвардии с января по июнь 2022 года пресекли порядка четырех тысяч правонарушений.