СМИ: Медведи растерзали тела погибших при крушении вертолета Robinson на Камчатке

Фото: Минобороны РФ

Журналистам стали известны подробности гибели биатлониста Игоря Малиновского, бывшего топ-менеджера сети «Эльдорадо» Зои Кайгородовой и директора по развитию цифрового канала Tele2 Сергея Колесняка при крушении вертолета Robinson на Камчатке.

Сообщается, что останки погибших после крушения воздушного судна растаскивали медведи. Спасатели нашли истерзанные тела возле обгоревшего вертолета, передает НТВ.

Губерниев прокомментировал смерть Малиновского. Он рассказал, что спортсмен запомнился ему как открытый и светлый человек.

17 июля стало известно, что вертолет Robinson, за штурвалом которого находился Игорь Малиновский, пропал на Камчатке. Уточняется, что вертолет следовал из долины Узон в село Мильково и перестал выходить на связь примерно в 14:00 по местному времени.

Позже сообщалось, что в результате крушения вертолета на Камчатке все его пассажиры погибли.