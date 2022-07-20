Храмовый комплекс с воскресной школой построят на юго-западе Москвы

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, улица Каховка Карта всех событий

Воскресную школу и духовно-просветительский центр построят у станции метро «Каховская» на юго-западе столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета столицы по обеспечению реализации инвестиционных проектов в строительстве и контролю в области долевого строительства (Москомстройинвест).

Для строительства православного храмового комплекса выделен земельный участок на пересечении улицы Каховки с улицей Азовской.

— Земельный участок площадью 0,46 гектара предоставлен религиозной организации «Финансово-хозяйственное управление Русской православной церкви (Московский патриархат)» сроком на девять лет для проектирования и строительства воскресной школы и духовно-просветительского центра, — цитирует председателя Москомстройинвеста Анастасию Пятову агентство городских новостей «Москва».

По ее словам, участок уже освободили от объектов капитального строительства. Поэтажная площадь объекта может составить около трех тысяч квадратных метров.

Депутат Госдумы Владимир Ресин 6 июля сообщил, что за десять лет в столице ввели в эксплуатацию около ста храмовых комплексов.