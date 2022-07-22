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Врач объяснил нападение обезьяны на девочку в Подмосковье «конкуренцией видов»

Юлия Курганова
Происшествия
Врач объяснил нападение обезьяны на девочку в Подмосковье «конкуренцией видов»
Фото: Unsplash

Обезьяна могла напасть на девочку в подмосковных Мытищах из-за желания показать ребенку, «кто здесь главный». Такое мнение высказал ветеринарный врач Михаил Шеляков.

— К сожалению, это время от времени случается, маленьких детей обезьяны воспринимают как себе подобных и пытаются с ними конкурировать и показать, кто здесь главный, — сообщил он.

Медик отметил, что дети часто моделируют поведение приматов, что вызывает негативную реакцию у животных.

— Обезьяны при выборе на кого напасть, чаще выбирают детей, — заключил Шеляков в разговоре с «Известиями».

Возбуждено дело о халатности из-за нападения обезьяны на девочку в Подмосковье. Следствие считает, что должностными лицами не были приняты меры по организации проверок условий содержания диких животных в частном зоопарке, который организовала жительница деревни Терпигорьево Мытищинского городского округа на частном земельном участке.

Инцидент, о котором идет речь, произошел днем во дворе дома в деревне Терпигорьево. Обезьяна напала на девочку и буквально вцепилась в нее. На помощь ребенку прибежали родители, которым с большим трудом удалось отбиться от обезьяны.

Позже стало известно, что сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту нападения обезьяны. Владельцу животного грозит наказание в виде штрафа до 80 тысяч рублей, обязательных, исправительных работ или ограничения свободы до трех лет.

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