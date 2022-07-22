Ефимов: Статус промкомплекса помог кондитерам Москвы сэкономить 460 миллионов рублей

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Компании, входящие в холдинг «Объединенные кондитеры», за шесть лет сэкономили 460 миллионов рублей благодаря статусу промышленного комплекса. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Благодаря статусу промышленного комплекса столичные предприятия могут арендовать городскую недвижимость по сниженной ставке — 0,3 процента от кадастровой стоимости участка вместо 1,5 процента, — заявил он.

По словам Ефимова, для таких компаний действуют налоговые льготы: например, региональная часть налога на прибыль составляет 13,5 процента вместо 17. Среди других преференций, которыми пользуются столичные промкомплексы, отмечаются льготы по налогу на имущество. Так налог составляет 2,2 процента от балансовой стоимости имущества, или 1,5 процента от кадастровой стоимости.

— Сегодня специальный статус имеют 65 промышленных предприятий столицы. Это позволяет им экономить почти два миллиарда рублей ежегодно, — добавил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Благодаря статусу промкомплекса, отметил он, налоговыми льготами пользуются 24 московских производителя пищевой отрасли. За 2021 год это помогло сэкономить 435 миллионов рублей.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что московские предприниматели смогут представить свою продукцию в дружественных странах в рамках бизнес-миссий, которые проводит Московский экспортный центр (МЭЦ).

Многоотраслевая бизнес-миссия, как уточняется, стартует 31 августа в Узбекистане. При этом с 7 по 9 сентября в рамках выставки KazBuild в Казахстане пройдут переговоры с потенциальными импортерами товаров московских строительных компаний.