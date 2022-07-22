Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Ефимов: Статус промкомплекса помог кондитерам Москвы сэкономить 460 миллионов рублей

Евгений Белоусов
Город
Ефимов: Статус промкомплекса помог кондитерам Москвы сэкономить 460 миллионов рублей
Фото: Пресс-служба

Компании, входящие в холдинг «Объединенные кондитеры», за шесть лет сэкономили 460 миллионов рублей благодаря статусу промышленного комплекса. Об этом в пятницу, 22 июля, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

— Благодаря статусу промышленного комплекса столичные предприятия могут арендовать городскую недвижимость по сниженной ставке — 0,3 процента от кадастровой стоимости участка вместо 1,5 процента, — заявил он.

По словам Ефимова, для таких компаний действуют налоговые льготы: например, региональная часть налога на прибыль составляет 13,5 процента вместо 17. Среди других преференций, которыми пользуются столичные промкомплексы, отмечаются льготы по налогу на имущество. Так налог составляет 2,2 процента от балансовой стоимости имущества, или 1,5 процента от кадастровой стоимости.

— Сегодня специальный статус имеют 65 промышленных предприятий столицы. Это позволяет им экономить почти два миллиарда рублей ежегодно, — добавил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

Благодаря статусу промкомплекса, отметил он, налоговыми льготами пользуются 24 московских производителя пищевой отрасли. За 2021 год это помогло сэкономить 435 миллионов рублей.

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина сообщила, что московские предприниматели смогут представить свою продукцию в дружественных странах в рамках бизнес-миссий, которые проводит Московский экспортный центр (МЭЦ).

Многоотраслевая бизнес-миссия, как уточняется, стартует 31 августа в Узбекистане. При этом с 7 по 9 сентября в рамках выставки KazBuild в Казахстане пройдут переговоры с потенциальными импортерами товаров московских строительных компаний.

Владимир Ефимов Москва Промышленность
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

О неумейках или о труде и отдыхе

Сергей Пикин
Сергей Пикин

Западу нужно поменять взгляды

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Кругом враги

Алексей Громыко
Алексей Громыко

Все кандидаты настроены против

Екатерина Драгунова
Екатерина Драгунова

Самый родной и уютный

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Лежа под солнцем, страну не увидишь

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Хагги Вагги: почему детям нравится кукла с лицом мертвеца

Все мнения
О проекте