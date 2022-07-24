Авторы Politico рассказали о гибели в Донбассе наемников из США, Канады и Швеции

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На завершающейся неделе в Донбассе погибла группа наемников в составе двух человек из Соединенных Штатов, а также шведа и канадца, воевавших на украинской стороне, пишет газета Politico.

В своем материале журналисты ссылаются на «командира иностранных бойцов» по имени Руслан Мирошниченко. По его словам, речь идет о гражданах США Люке Люцишине и Брайане Янге, а также Эмиле Антуане Рой-Сируа из Канады и шведе Эдварде Патриньяни. Все они входили в состав «сил специальных операций» и погибли в результате обстрела 18 июля в районе села Григорьевка.

Представитель Госдепартамента накануне подтвердил представителям СМИ, что в Донбассе не так давно погибли двое граждан Соединенных Штатов, однако отказался раскрывать их имена.

— Мы находимся в контакте с семьями погибших в это тяжелое время, нам больше нечего добавить, — сообщил представитель американского внешнеполитического ведомства, пишет РИА Новости.

22 июля сообщалось, что иностранных наемников на Украине готовили к самоликвидации. Наемники рассказали, что всегда носят с собой средства для самоликвидации, чтобы не попасть в плен к российским военным.