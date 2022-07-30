Собчак ответила назвавшему ее клячей Баскову

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Журналист Ксения Собчак ответила на стихотворение певца Николая Баскова, в котором артист назвал ее «клячей». Она написала, что ждет от него новых плодов творчества в виде стихов.

— Что сказать про стихотворный дебют Николая Баскова? Рифма «кляча — собчачье» — это свежо. Обошлось без «Дома-2» — и на том спасибо. Жду от него развития таланта в этом направлении и новых стихов с какой-нибудь затейливой рифмой, — написала звезда в Telegram-канале «Кровавая барыня».

Телеведущая ранее раскритиковала дуэт певцов Олега Газманова и Александра Маршала. Она призналась, что ждала от них чего-то большего, и назвала их пение «заунывным». Коллега исполнителей Николай Басков не стал скрывать своего возмущения и высказался в Telegram-канале.