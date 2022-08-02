Стартовал второй этап благоустройства территории возле станции метро «Зюзино»

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Большая кольцевая линия, метро Зюзино Карта всех событий

Начался второй этап работ по благоустройству территории, прилегающей к станции «Зюзино» Большой кольцевой линии метро на юго-западе Москвы. Об этом во вторник, 2 августа, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

— В 2020–2021 годах были выполнены работы первого этапа по улучшению пешеходной и транспортной доступности станции, привели в порядок улицу Каховку и часть Перекопской улицы. На втором этапе в зону благоустройства включены улица Матушкина, Новочеремушкинская и Херсонская улицы, — отметил он.

По словам главы Комплекса городского хозяйства, открытие новой станции привело к увеличению пассажиропотока, поэтому благоустройство призвано сделать территорию комфортной и функциональной как для местных жителей, так и приезжающих сюда на работу или учебу.

Он рассказал, что на месте работ установлены ограждения с сигнальными лампами, а также временные дорожные знаки и информационные баннеры.

Бирюков добавил, что в настоящее время специалисты прокладывают кабельную канализацию, в которую уберут воздушные линии. Также ведутся работы по монтажу системы освещения и укладке газона площадью порядка 13 тысяч квадратных метров.

Кроме того, будет расширена пешеходная зона, обновлено покрытие тротуаров, проезжей части и внутридворовых проездов. Возле станции будут установлены 118 уличных фонарей и торшеров, скамейки и навигационные стелы, пояснил заммэра.

Он добавил, что поздней осенью на благоустроенной территории высадят свыше 40 деревьев и 1,2 тысячи кустарников. Основные работы должны быть завершены до конца года, пишет официальный сайт мэра Москвы.

Также специалисты Комплекса городского хозяйства выполнили примерно 70 процентов от запланированного объема работ по благоустройству Волоколамского шоссе столицы.