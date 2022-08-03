Пожарным удалось спасти большую часть комплекса, где горит склад Ozon

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

Россия, Московская область, Новорижское шоссе Карта всех событий

Пожарным удалось спасти от огня большую часть складского комплекса в подмосковной Истре, где горит склад Ozon. Об этом в среду, 3 августа, сообщили в пресс-службе МЧС России.

— Благодаря слаженным оперативным действиям пожарно-спасательных подразделений удалось отстоять и не допустить распространение огня на негорящую часть складского комплекса в Подмосковье общей площадью 400 тысяч квадратных метров, — передает сообщение ТАСС.

До этого сообщалось, что одной из основных версий возникновения пожара в сортировочном центре интернет-магазина Ozon в Истре является поджог. Другие версии предполагают замыкание электроприборов.

Тушение огня производится по третьему рангу, привлечено 96 человек личного состава и 30 единиц техники. Применяется авиация, в том числе два вертолета Ка-32 и один Ми-8. На пожар сброшено уже более 100 тонн воды.

С места происшествия эвакуировано 1000 человек. Сообщается об одном погибшем и 13 пострадавших. В Сети также появилось видео, на котором, предположительно, запечатлен момент первичного возгорания на складе.

В свою очередь в пресс-службе Ozon заявили, что размещение товара на их складах организовано в соответствии с нормами пожарной безопасности.

«Вечерняя Москва» собрала подробности пожара на складе Ozon.