Сальдо перевезут на лечение в столичное НИИ Склифосовского

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В связи с состоянием здоровья главы администрации Херсонской области Владимира Сальдо, было принято решение об его перевозке в Москву для лечения в НИИ Склифосовского. Об этом сообщили в пресс-службе властей региона в пятницу, 5 августа.

— По результатам медобследования было принято решение о переводе Владимира Сальдо в НИИ Склифосовского, где ему будет оказываться квалифицированная медицинская помощь, — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что Сальдо перевезут в Москву на самолете. Его борт будет отправлен из Симферополя, передает РИА Новости.

До этого сообщалось, что Владимира Сальдо ввели в медикаментозную кому. Чиновник, как утверждалось, находился в Крыму и был подключен к аппарату ИВЛ.

Позже заместитель главы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов опроверг сообщения о коме Сальдо. По его словам, болезнь главы администрации региона была вызвана перенапряжением.

Накануне Владимир Сальдо сообщил, что по настоянию врачей пройдет медицинское обследование. Временно его место займет председатель регионального правительства Сергей Елисеев.