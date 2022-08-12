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Главные новости к утру 12 августа

Юлия Курганова
Общество
Главные новости к утру 12 августа
Фото: Вечерняя Москва

Ответственность за катастрофу на Запорожской АЭС, если она случится, полностью ляжет на западных покровителей Украины. Об этом предупредил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя.

В парке развлечений «Леголенд» в Гюнцбурге на юге ФРГ 34 человека пострадали при столкновении двух поездов на американских горках. Инцидент случился из-за того, что один поезд резко затормозил, а другой врезался в него.

Федеральное бюро расследований (ФБР) искало в доме экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в штате Флорида секретные документы, которые связаны с ядерным оружием. Об этом сообщило в четверг, 11 августа, издание Washington Post со ссылкой на источники.

Юный хоккеист Всеволод Малков в четверг, 11 августа, в результате несчастного случая умер на тренировке команды в школе санкт-петербургского СКА.

Режиссер Никита Михалков сообщил, что органы убитых украинских солдат являются товаром на черном рынке. Он заявил об изъятии частей тел погибших военных с последующей отправкой в клиники Канады, Израиля, Соединенных Штатов и Германии.

Украина Никита Михалков Василий Небензя Смерть Дети
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