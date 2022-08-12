Главные новости к утру 12 августа

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Ответственность за катастрофу на Запорожской АЭС, если она случится, полностью ляжет на западных покровителей Украины. Об этом предупредил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель РФ при организации Василий Небензя.

В парке развлечений «Леголенд» в Гюнцбурге на юге ФРГ 34 человека пострадали при столкновении двух поездов на американских горках. Инцидент случился из-за того, что один поезд резко затормозил, а другой врезался в него.

Федеральное бюро расследований (ФБР) искало в доме экс-президента Соединенных Штатов Дональда Трампа в штате Флорида секретные документы, которые связаны с ядерным оружием. Об этом сообщило в четверг, 11 августа, издание Washington Post со ссылкой на источники.

Юный хоккеист Всеволод Малков в четверг, 11 августа, в результате несчастного случая умер на тренировке команды в школе санкт-петербургского СКА.

Режиссер Никита Михалков сообщил, что органы убитых украинских солдат являются товаром на черном рынке. Он заявил об изъятии частей тел погибших военных с последующей отправкой в клиники Канады, Израиля, Соединенных Штатов и Германии.