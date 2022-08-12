Завершены работы по очистке и углублению дна акваторий причалов Москвы-реки

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Специалисты Комплекса городского хозяйства завершили работы по очистке и углублению дна акваторий пассажирских причалов. Об этом в четверг, 11 августа, сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

— Проведены масштабные гидротехнические работы по углублению дна трех причалов и очистке еще 33, в том числе 17 причалов Северного речного вокзала. Для бесперебойной работы судоходства мероприятия проводились в будни в утреннее время, — рассказал он.

Заммэра уточнил, что на причалах «Международная выставка», «Фрунзенская набережная» и «Гостиница Украина» были проведены работы по углублению.

Очистку дна специалисты провели на причалах «Большой Устьинский мост», «Киевский вокзал», Сход-причал №3 «Кутузовский», «Крылатское», «Троице-Лыково», «Кунцево», «Серебряный бор-1», «Серебряный бор -2», «Фили», «Печатники», причал №2 «Нагатинская набережная», «Южный», причал №1 «ТЭЦ», «ЦПКиО» сход-трибуна Пушкинской набережной, «Мост Багратион», пристань №356 Серебряный бор и причалах Северного речного вокзала.

Бирюков отметил, необходимость работ обусловлена загрязнением дна реки металлоломом и крупным бытовым мусором, из-за чего может произойти повреждение теплоходов.

— Перед началом очистки водолазы тщательно обследовали дно, в работах задействовали баржу, оборудованную краном для извлечения крупного бытового мусора, — рассказал заммэра.

Он добавил, что в более сложных работах по углублению дна использовалось судно, оснащенное специальным ковшом для подъема грунта и иловых отложений.

Работы по углублению и очистке дна причалов Москвы-реки проводятся уже второй год. В прошлом году было очищено 26 и углублено дно шести причалов, констатировал Бирюков.

Недавно стало известно, что регулярный речной транспорт запустят в тестовом режиме в Москве до конца года.