Москомархитектура запустит цикл экскурсий «Москва с МКА»

Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Комитет по архитектуре и градостроительству города Москвы с 20 августа запускает цикл экскурсий «Москва с МКА», посвященный лучшим образцам современной столичной архитектуры. Об этом в пятницу, 12 августа, сообщили в пресс-службе Москомархитектуры.

— Экскурсии по Москве, которые знакомят с современными архитектурными достижениями столицы — эффективный способ показать жителям все те позитивные изменения, которыми мы гордимся, вовлечь их в процесс этих изменений и помочь по-новому взглянуть на родной город, — сказала председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

В пресс-службе напомнили, что впервые проект увидел свет в 2021 года. Его цель — рассказать горожанам, как и почему меняется город, а также открыть для них новые локации.

Всего будет 16 пешеходных и автобусных экскурсий. Еженедельно москвичам будут рассказывать о главных постройках последних 10 лет. Первая экскурсия цикла посвящена истории развития района Хамовники с XIX века.

Отмечается, что все экскурсии будут бесплатными. Однако необходимо пройти предварительную регистрацию на портале комитета. Открываться она будет каждый вторник.

До этого стало известно, что в рамках фестиваля «Открытый город — 2022» Институт Генплана Москвы в коллаборации с центром современного искусства «Винзавод» станет организатором воркшопа «Москва вокзальная». К участию в воркшопе приглашаются студенты российских вузов, выбравшие специальности «архитектура», «градостроительство», «территориальное развитие», «искусство», «журналистика».