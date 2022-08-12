Кравцов: ЕГЭ станет обязательным на освобожденных территориях Украины через пять лет

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Единый государственный экзамен (ЕГЭ) войдет в обязательную программу для школьников на освобожденных территориях Украины через пять лет. Об этом сообщил в пятницу, 12 августа, министр просвещения России Сергей Кравцов.

— Приняли уже решение по поводу Единого государственного экзамена. Долго обсуждали, что даем переходный период, что в течение пяти лет, когда ребята могут добровольно выбрать сдачу государственного экзамена, а через пять лет уже вводить Единый государственный экзамен как обязательный, — сказал он.

Министр добавил, что на данный момент на освобожденных территориях есть три варианта обучения. Первый максимально приближен к российским стандартам. В программе второго школьники изучают украинский язык, как родной. Третий вариант предусматривает изучение украинского языка, как факультативного, передает ТАСС.

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