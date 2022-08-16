«Глаза нашей артиллерии»: Порошенко заявил о закупке «крутых» беспилотников для ВСУ

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Бывший президент Украины Петр Порошенко во вторник, 16 августа, сообщил о долгосрочном контракте на закупку партии новых беспилотников для украинской армии.

— Мы договорились о долгосрочном контракте с компаниями — производителями самых крутых беспилотников. Мы выкупаем всю партию этих беспилотников, которые должны стать глазами нашей артиллерии, — заявил он.

По словам политика, договор о закупке был заключен во время его командировки в одну из европейских держав. Однако бывший украинский президент подчеркнул, что производителей беспилотников и страну изготовления он раскрывать не будет, передает РИА Новости.

До этого члены Палаты представителей США Лорен Боберт и Марджори Тейлор Грин резко раскритиковали политику поставок вооружений на Украину. Так политики отреагировали на недавнее журналистское расследование CBS о первых результатах поддержки Украины со стороны Запада.

Бывший советник главы американского министерства обороны, полковник Дуглас Макгрегор заявил, что выделенные Вашингтоном деньги на помощь Украине в реальности возвращаются в США, не попав к адресату. По его словам, эти средства идут на изготовление вооружения и техники для замены той, что была отправлена на Украину.

Британский историк, профессор Гарвардского университета Нил Фергюсон описал «мрачный сценарий» будущего Украины. Он заявил, что США совершили тактическую ошибку на Украине, из-за которой Киев рискует столкнуться с огромными трудностями уже осенью.