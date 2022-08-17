Жителей Подмосковья призвали быть острожнее на дорогах в условиях жары

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Жителей Подмосковья в Минтрансе региона призвали к осторожности на дорогах в условиях жары. На этой неделе в области сохраняется температура воздуха до 32 градусов.

Водителей призывают не садиться за руль при малейшем ухудшении самочувствия. Недомогание может стать причиной снижения концентрации внимания и скорости реакции, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Также нельзя превышать установленный на участках скоростной режим. Нужно быть особенно осторожными в зонах пешеходных переходов.

На железнодорожных станциях нельзя отвлекаться на телефон при пересечении путей. Переходить можно только на разрешающий сигнал.

В среду, 17 августа, на территории региона столбики термометра поднимутся до отметки в 31-32 градуса. Атмосферное давление к обеду составит 750 миллиметров рт. ст. Влажность воздуха составит 30 процентов. Температура выше климатической нормы на 5-7 градусов, передает РИАМО.

Накануне стало известно, что в столице введен «оранжевый» уровень погодной опасности, который будет действовать до 18:00 среды, 17 августа. Кроме того, до утра 18 августа в столице и Подмосковье действует предупреждение о высокой пожароопасности.