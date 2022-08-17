Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Жителей Подмосковья призвали быть острожнее на дорогах в условиях жары

Ирина Игнатенко
Общество
Жителей Подмосковья призвали быть острожнее на дорогах в условиях жары
Фото: Pexels

Жителей Подмосковья в Минтрансе региона призвали к осторожности на дорогах в условиях жары. На этой неделе в области сохраняется температура воздуха до 32 градусов.

Водителей призывают не садиться за руль при малейшем ухудшении самочувствия. Недомогание может стать причиной снижения концентрации внимания и скорости реакции, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Также нельзя превышать установленный на участках скоростной режим. Нужно быть особенно осторожными в зонах пешеходных переходов.

На железнодорожных станциях нельзя отвлекаться на телефон при пересечении путей. Переходить можно только на разрешающий сигнал.

В среду, 17 августа, на территории региона столбики термометра поднимутся до отметки в 31-32 градуса. Атмосферное давление к обеду составит 750 миллиметров рт. ст. Влажность воздуха составит 30 процентов. Температура выше климатической нормы на 5-7 градусов, передает РИАМО.

Накануне стало известно, что в столице введен «оранжевый» уровень погодной опасности, который будет действовать до 18:00 среды, 17 августа. Кроме того, до утра 18 августа в столице и Подмосковье действует предупреждение о высокой пожароопасности.

Водители Лето Погода
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Поможет ли Россия берегу турецкому

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что я сегодня могу?

Никита Миронов
Никита Миронов

Пустая трата времени

Регина Захарова
Регина Захарова

Три десятилетия развития

Михаил Конаровский
Михаил Конаровский

Обстановка стабилизировалась

Николай Макаров
Николай Макаров

Ответы на загадки истории

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Байден и пустота

Все мнения
О проекте