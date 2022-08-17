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Умер шотландский певец и актер Дариус Кэмпбелл

Георгий Соланович
Общество
Умер шотландский певец и актер Дариус Кэмпбелл
Фото: DPA/TASS

Шотландский певец и актер Дариус Кэмпбелл-Данеш умер в возрасте 41 года. Об этом сообщили родственники участника британского музыкального конкурса Pop Idol.

— С прискорбием сообщаю, что ушел из жизни Дариус Кэмпбелл-Данеш. Дариус был найден 11 августа без сознания в кровати в своей квартире в Рочестере, штат Миннесота, — заявила семья артиста.

По словам родственников, причина смерти Кэмпбелла неизвестна. Полиция не нашла никаких следов преступления, на данный момент проводятся медицинские экспертизы.

Семья певца попросила с уважением отнестись к их желанию сохранять конфиденциальность информации о всех подробностях произошедшего.

Кэмпбелл-Данеш стал известным в начале 2000-х годов после участия в шоу талантов «Popstars». Спустя год он появился в финале Pop Idol, передает «Пятый канал».

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