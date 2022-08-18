Главные новости к утру 18 августа

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Западные государства не предлагают новых санкционных мер против России в ООН по причине опасения низкой поддержки их инициатив от других стран. Неназванные дипломаты рассказали журналистам Reuters, что большое количество воздержавшихся на голосованиях говорит о нежелании открыто критиковать действия РФ, поэтому новые санкции «отложены в долгий ящик».

Нынешним летом отмечается лавинообразный рост спроса на туристические поездки в Белоруссию. С начала июня россияне приобрели в три раза больше авиабилетов в эту страну, чем в аналогичный период 2021 года, рассказали журналистам в туристическом сервисе «Туту.ру». Граждане РФ ездят в соседнюю страну за одеждой брендов, ушедших из России.

Российские бизнесмены обратились к представителям правительства с просьбой разрешить параллельный импорт ряда брендов алкогольной продукции. Письмо об этом на имя вице-премьера Дмитрия Григоренко направил председатель правления Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

Гражданин России Денис Дубников, задержанный в ноябре 2021 года в Нидерландах по запросу Соединенных Штатов, был экстрадирован в США. В среду он предстал перед судом в Портленде, штат Орегон. Начало рассмотрения дела об отмывании денег в пользу хакеров жюри присяжных запланировано на 4 октября.

Порядка 507 тысяч человек прибыли на территорию России из Донецкой и Луганской народных республик в период с апреля по июнь нынешнего года. Об этом журналистам рассказали в погранслужбе ФСБ.

В интернете появился короткий ролик-трейлер американского ремейка советской кинокартины «Ирония судьбы, или С легким паром!». Новую версию комедии снял русскоговорящий прибалтийский режиссер Марюс Вайсберг. Он известен по таким фильмам, как «Любовь в большом городе» и «Бабушка легкого поведения». Картина появится в российском прокате 1 сентября.