Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Главные новости к утру 18 августа

Егор Провоторов
Общество
Главные новости к утру 18 августа
Фото: Вечерняя Москва

Западные государства не предлагают новых санкционных мер против России в ООН по причине опасения низкой поддержки их инициатив от других стран. Неназванные дипломаты рассказали журналистам Reuters, что большое количество воздержавшихся на голосованиях говорит о нежелании открыто критиковать действия РФ, поэтому новые санкции «отложены в долгий ящик».

Нынешним летом отмечается лавинообразный рост спроса на туристические поездки в Белоруссию. С начала июня россияне приобрели в три раза больше авиабилетов в эту страну, чем в аналогичный период 2021 года, рассказали журналистам в туристическом сервисе «Туту.ру». Граждане РФ ездят в соседнюю страну за одеждой брендов, ушедших из России.

Российские бизнесмены обратились к представителям правительства с просьбой разрешить параллельный импорт ряда брендов алкогольной продукции. Письмо об этом на имя вице-премьера Дмитрия Григоренко направил председатель правления Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

Гражданин России Денис Дубников, задержанный в ноябре 2021 года в Нидерландах по запросу Соединенных Штатов, был экстрадирован в США. В среду он предстал перед судом в Портленде, штат Орегон. Начало рассмотрения дела об отмывании денег в пользу хакеров жюри присяжных запланировано на 4 октября.

Порядка 507 тысяч человек прибыли на территорию России из Донецкой и Луганской народных республик в период с апреля по июнь нынешнего года. Об этом журналистам рассказали в погранслужбе ФСБ.

В интернете появился короткий ролик-трейлер американского ремейка советской кинокартины «Ирония судьбы, или С легким паром!». Новую версию комедии снял русскоговорящий прибалтийский режиссер Марюс Вайсберг. Он известен по таким фильмам, как «Любовь в большом городе» и «Бабушка легкого поведения». Картина появится в российском прокате 1 сентября.

Белоруссия Алкоголь Санкции Кино ООН
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Подкасты
Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Георгий Бовт
Георгий Бовт

Поможет ли Россия берегу турецкому

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что я сегодня могу?

Никита Миронов
Никита Миронов

Пустая трата времени

Регина Захарова
Регина Захарова

Три десятилетия развития

Михаил Конаровский
Михаил Конаровский

Обстановка стабилизировалась

Николай Макаров
Николай Макаров

Ответы на загадки истории

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Байден и пустота

Все мнения
О проекте