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Wildberries подал заявку на регистрацию бренда «Ягодки»

Александр Афонин
Общество
Wildberries подал заявку на регистрацию бренда «Ягодки»
Фото: shutterstock

Руководство маркетплейса Wildberries подало заявку в Роспатент на регистрацию торгового знака «Ягодки». Об этом сообщили в пресс-службе компании в четверг, 18 августа.

— Цель регистрации товарного знака — закрепить его за компанией во избежание использования посторонними лицами, — цитирует сообщение ТАСС.

До этого сообщалось, что Wildberries сменил название своего сайта на русскоязычное «Ягодки». Это является дословным переводом английского наименования.

Однако позже маркетплейс вернул прежнее название своего сайта. В пресс-службе Wildberries объяснили причину переименования сайта на «Ягодки».

Отмечается, что смена названия является частью маркетинговой акции. Кроме того, в компании не отрицали официальную смену имени.

Эксперты рассказали «Вечерней Москве», потеряет ли маркетплейс свою аудиторию и деньги после смены названия. Директор коммуникационного агентства Svoboda Agency Мария Сорвачева отметила, что со временем ядерная аудитория маркетплейса привыкнет к новому названию.

В свою очередь директор по развитию IFORS Research Юлия Ермоленко выразила мнение, что смена названия — это почти всегда потеря целевой аудитории.

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