Wildberries подал заявку на регистрацию бренда «Ягодки»
Руководство маркетплейса Wildberries подало заявку в Роспатент на регистрацию торгового знака «Ягодки». Об этом сообщили в пресс-службе компании в четверг, 18 августа.
— Цель регистрации товарного знака — закрепить его за компанией во избежание использования посторонними лицами, — цитирует сообщение ТАСС.
До этого сообщалось, что Wildberries сменил название своего сайта на русскоязычное «Ягодки». Это является дословным переводом английского наименования.
Однако позже маркетплейс вернул прежнее название своего сайта. В пресс-службе Wildberries объяснили причину переименования сайта на «Ягодки».
Отмечается, что смена названия является частью маркетинговой акции. Кроме того, в компании не отрицали официальную смену имени.
Эксперты рассказали «Вечерней Москве», потеряет ли маркетплейс свою аудиторию и деньги после смены названия. Директор коммуникационного агентства Svoboda Agency Мария Сорвачева отметила, что со временем ядерная аудитория маркетплейса привыкнет к новому названию.
В свою очередь директор по развитию IFORS Research Юлия Ермоленко выразила мнение, что смена названия — это почти всегда потеря целевой аудитории.