Полет космонавтки Кикиной на Crew Dragon запланировали на 3 октября

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Россиянка Анна Кикина отправится 3 октября на МКС на американском космическом корабле Crew Dragon. Об этом сообщили в пресс-службе Роскосмоса в четверг, 25 августа.

— НАСА и SpaceX определили дату пуска миссии Crew-5. Пуск запланирован на 3 октября в 19:45 по московскому времени, но может быть перенесен на более поздний срок, — говорится в сообщении.

Мероприятие запланировано в рамках перекрестных полетов российских космонавтов на американских кораблях и американских астронавтов на российских кораблях. Запуск Crew Dragon будет произведен ракетой-носителем Falcon-9 из штата Флорида, компанию Кикиной составят астронавты Николь Манн и Джош Кассада, а также астронавт JAXA Коити Ваката, отмечается в Telegram-канале госкорпорации.

До этого ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт сообщил, что новая российская орбитальная станция, представленная Роскосмосом на VIII Международном военно-техническом форуме «Армия-2022», существенно отличается от МКС. Во-первых, она в пять-шесть раз меньше по массе, а во-вторых, имеет отличное от МКС отклонение орбит.

Он отметил, что новая орбита — ретроградная, то есть отклоняется в другую сторону: не по вращению Земли, а в противоположную. Это позволяет с данной орбиты видеть всю территорию России и всю Арктику.