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Мать Илона Маска призналась, что во время визитов к сыну ночует в гараже

Анастасия Колоскова
Общество
Мать Илона Маска призналась, что во время визитов к сыну ночует в гараже
Фото: jurvetson / CC BY 2.0

Мать американского миллиардера Илона Маска спит в гараже, когда приезжает в дом сына, который расположен недалеко от штаб-квартиры SpaceX в Техасе. Об этом Мэй Маск рассказала изданию The Times.

— Нельзя рассчитывать на шикарный особняк около космодрома, — заявила женщина, отметив, что ночевка в гараже ее совершенно устраивает.

По словам Мэй Маск, баснословное состояние ее сына не изменило образ ее жизни. Она по-прежнему проживает в небольшом доме в Нью-Йорке и не желает переезжать в большую жилплощадь, так как не нуждается в ней.

— Мне не нужно много места, потому что с этим придут и кое-какие обязанности, — уточнила 74-летняя женщина.

Она подчеркнула, что заработки ее сыновей Илона и Кимбала и дочери Тоски не помешали им сохранить доброту и умение заботиться о близких.

До этого американский предприниматель Илон Маск заявил о намерении купить футбольный клуб «Манчестер Юнайтед». Так бизнесмен прокомментировал другую свою публикацию, которая касалась его позиции по внутриполитической обстановке в Соединенных Штатах. Позже он опроверг это сообщение, назвав его шуткой.

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