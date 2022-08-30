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Группа депутатов парламентской фракции «Справедливая Россия — За правду» рассчитывает внести в Госдуму законопроект об увеличении материнского капитала на второго ребенка до 933 тысяч рублей, на третьего — 1,399 млн рублей, а также сделать программу бессрочной. Так политики намерены повлиять на низкие демографические показатели в стране.

Дети стали чаще заражаться коронавирусной инфекцией, однако болезнь чаще всего протекает бессимптомно или как ОРВИ. При «омикроне» не возникает случаев мультивоспалительного синдрома, ранее встречавшихся очень часто. Об этом заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

Развитие сельского хозяйства в России является «тайным триумфом» российского президента Владимира Путина. Об этом говорится в материале итальянской Corriere della Sera за авторством обозревателя Федерико Рампини. За 18 лет XXI века экспорт сельскохозяйственной продукции из России вырос в 16 раз, и на данный момент страна производит больше зерна, нежели США.

В Минобороны России заявили, что при попытке наступления на территории Херсонской и Николаевской областей Вооруженные силы Украины потеряли больше 560 человек и несколько десятков единиц военной техники.

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал как можно скорее признать выборы главы государства в 2020 году необратимо скомпрометированными и провести перевыборы из-за вмешательства ФБР в избирательный процесс.