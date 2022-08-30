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Сотрудники центрального аппарата СК РФ отправились на место ДТП в Ярославской области

Степан Жирнов
Происшествия
Сотрудники центрального аппарата СК РФ отправились на место ДТП в Ярославской области
Фото: пресс-служба Следственного комитета РФ

Для оказания практической помощи следователям и криминалистам регионального СУ на место ДТП в Ярославскую область отправились сотрудники центрального аппарата СК России. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета Российской Федерации во вторник, 30 августа.

Криминалисты центрального аппарата помогут региональным сотрудникам установить все обстоятельства произошедшего.

По факту ДТП следственными органами СКР по Ярославской области возбуждено уголовное дело по статье «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

ДТП, о котором идет речь, произошло на 14 километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо», на территории деревни Воробино Ярославского района 30 августа. Предположительно столкнулись карета скорой помощи, бензовоз и легковой автомобиль. В результате аварии погибло три человека. Также из-за столкновения топливо разлилось и загорелось. Пожар перекинулся на соседние дома.

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