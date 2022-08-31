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Агент Кристины Асмус назвала слухами возбуждение дела против актрисы

Василий Плиткин
Общество
Агент Кристины Асмус назвала слухами возбуждение дела против актрисы
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Агент российской актрисы Кристины Асмус Мария Нисанова усомнилась в том, что в отношении артистки возбудили административное дело, и призвала не верить слухам.

— Не верьте слухам, — приводит ее слова Lenta.ru.

В среду, 31 августа, стало известно, что Тверской суд Москвы зарегистрировал в отношении Асмус административное правонарушение по статье 20.3.3, ч. 1 КоАП — дискредитация Вооруженных сил Российской Федерации. Известно, что причиной создания протокола мог стать пост в социальной сети актрисы. В данный момент дело находится на рассмотрении.

Ранее в августе сообщалось, что за дискредитацию ВС РФ был оштрафован на 50 тысяч рублей лидер группы «ДДТ» Юрий Шевчук.

24 августа стало известно о задержании бывшего главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана по уголовному делу о дискредитации Вооруженных сил России. Представители силовых ведомств провели обыски в доме экс-мэра, а также в его благотворительном фонде.

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