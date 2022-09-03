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Психолог рассказала, как самостоятельно выйти из депрессии

Георгий Соланович
Общество
Психолог рассказала, как самостоятельно выйти из депрессии
Фото: shutterstock

Депрессия — хорошо изученное и весьма распространенное в наше время заболевание. Лечением тяжелых стадий депрессии занимаются психотерапевты, а вот выйти из депрессивного состояния можно и самостоятельно, считает психолог Эстерия Дейс.

По ее словам, депрессивное состояние всегда вызывается стрессовой ситуацией: недопониманием родителей, усталостью, отсутствием сна.

— Проблемы, ставшие причиной расстройства, не следует загонять глубоко в себя, ведь тогда они могут стать токсичными. Пересмотрите свои взгляды на ситуацию. <...> Самое важное — это позитивное мышление. Это основа выхода из депрессии. Найдя в себе тот узелочек, который когда-то был завязан, на каком-то нестыковочном в вашем сознании событии, оно могло быть совершенно позитивным, но у вас оно увиделось в недоброжелательном ракурсе и запеклось, — посоветовала эксперт.

Дейс в борьбе с депрессивным состоянием рекомендовала разбавить «депрессивную серость» яркими красками: думать только о хорошем, помогать людям, улыбаться, передает «Пятый канал».

О том, как справиться с осенней хандрой, рассказал клинический психолог Юрий Грязев.

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