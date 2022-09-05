Застрявшие на Ключевской сопке туристы вышли на связь

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Туристы, которые застряли на Ключевской сопке на высоте 3,3 тысячи метров, вышли на связь. Об этом в понедельник, 5 сентября, сообщили в поисково-спасательном отряде КГКУ «ЦОД».

По их словам, ситуация находится под контролем. Участники группы остались живы и здоровы. На данный момент к ним спустился еще один турист с высоты 4,1 тысячи метров. Однако там остался один человек, состояние которого остается неизвестным, передает Telegram-канал «Москва 24».

До этого сообщалось, что вторая группа камчатских спасателей начала восхождение на вулкан Ключевская сопка, где до этого погибли восемь человек. Отмечается, что специалисты планируют добраться до высоты 3300 метров, где располагается дом вулканологов. Группа поисковиков состоит из девяти человек.

Накануне стало известно, что число погибших в результате восхождения на Ключевскую сопку увеличилось до шести человек. Еще один из туристов умер в палатке, не дождавшись помощи спасателей. Позже количество погибших на Камчатке туристов выросло до восьми человек. Что известно о трагедии — в материале «Вечерней Москвы».