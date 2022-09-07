Нидерланды разрешили Гааге временно закупать газ у Газпрома

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Нидерланды дали разрешение некоторым городам, в том числе Гааге, использовать заключенные с дочерней компанией Газпрома контракты как минимум до начала следующего года. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на обращение нидерландского министра энергетики Роба Йеттена к парламенту.

Гааге не удалось найти новых поставщиков газа. При этом введенные Евросоюзом санкции в отношении России предусматривают прекращение действующих соглашений с российскими компаниями до 10 октября. Из-за сложностей с поиском альтернативных поставщиков газа ряд нидерландских городов обратился к правительству с просьбой временно освободить их от антироссийских санкций.

По словам Йеттена, немецкая «дочка» Газпрома попадает под ограничения так как германское правительство не владеет акциями компании, однако в этой ситуации требуются разъяснения от Еврокомиссии, передают «Известия».

До этого глава немецкой энергетической компании Uniper Клаус-Дитер Маубах заявил, что даже по окончании российской специальной операции на Украине цены на газ не рухнут мгновенно, а «худшее еще впереди».