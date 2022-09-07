Путин назвал «бредом собачьим» утверждения, что Россия якобы обстреливает ЗАЭС

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Президент Российской Федерации Владимир Путин назвал «бредом собачьим» заявления о том, что Россия сама обстреливает Запорожскую АЭС. Об этом он заявил в среду, 7 сентября.

Глава государства отметил, что на территории станции находят осколки снарядов реактивной системы залпового огня HIMARS, производством которой занимаются США, передает ТАСС.

— Мы же контролируем станцию. Там стоят наши военнослужащие. Что же мы, сами по себе стреляем, что ли? Бред просто собачий. По-другому сказать-то невозможно, — отметил президент, выступая на Восточном экономическом форуме (ВЭФ).

Владимир Путин заявил, что Россия не будет закрываться от Европы и вводить визовые ограничения. Он уточнил, что Россия заинтересована в том, чтобы в страну приезжали на обучение студенты, а также представители бизнеса.

Российский лидер также подчеркнул, что мировые отношения должны иметь более справедливый характер, а не строиться на основе диктата одной страны.

До этого Владимир Путин заявил, что с началом спецоперации на Украине российская сторона ничего не потеряла. По его словам, главным приобретением России стало укрепление ее суверенитета.