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Более миллиона «квадратов» новостроек по реновации строят и проектируют на севере Москвы

Александр Афонин

Сюжет: 

Программа реновации жилья в Москве
Город
Более миллиона «квадратов» новостроек по реновации строят и проектируют на севере Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

На севере столицы на стадии проектирования и строительства находится 57 новостроек по программе реновации, чья площадь составила более миллиона квадратных метров. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы в четверг, 8 сентября.

— Квартиры в этих новостройках получат порядка 35 тысяч участников программы реновации, сейчас проживающих в том числе в домах, которые будут расселены и демонтированы, — сказал руководитель городского департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

Отмечается, что девять новостроек расположится на месте снесенных или планируемых к демонтажу старых домов. Всего новые квартиры получат 109 тысяч жителей северной части города. На данный момент они проживают в 514 старых зданиях, передает официальный сайт мэра Москвы.

До этого сообщалось, что более 11,3 тысячи столичных семей получили новые квартиры по программе реновации с начала текущего года. По словам Сергея Левкина, лидером по количеству новоселов является юго-восток Москвы. Там жилье получили 3,1 тысячи семей.

Жилье Благоустройство Москва Реновация
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