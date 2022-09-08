Тренер раскрыла способ сбросить вес без тяжелых нагрузок

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Американский тренер и диетолог Джеки Берк рассказала, каким способом можно похудеть и оставаться в форме, при этом не изнуряя себя спортивными нагрузками.

Для этой цели она рекомендовала «работать умнее, а не усерднее», согласно соответствующей программе тренировок.

— Первый тип упражнений — низкоинтенсивные кардио. Большинство моих клиентов ходят для этого пешком. Я рекомендую совершать 30–60-минутные прогулки не реже пяти дней в неделю, — отметила специалист.

По ее словам, для такого рода нагрузок также подойдет йога, беговая дорожка, эллиптический тренажер или велотренажер.

Берк также отметила, что трижды в неделю необходимо уделять внимание силовым тренировкам. Это позволит нарастить мышечную массу, при этом сведя к минимуму реакции организма на стресс.

Кроме того, тренер посоветовала два раза в неделю по 20 минут заниматься кардио высокой интенсивности. При этом, подчеркнула она, не нужно доводить себя до изнеможения, передает Lenta.ru.

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