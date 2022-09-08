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Новый британский монарх взял имя Карл III

Лейла Алиева
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Новый британский монарх взял имя Карл III
Фото: flickr/number10gov

Новый британский монарх взял имя Карл III. Об этом сообщила премьер-министр Великобритании Лиз Трасс в четверг, 8 сентября.

— Сегодня корона переходит, как она делала на протяжении более тысячи лет, нашему новому монарху, нашему новому главе государства Его Величеству королю Карлу III, — передает ее слова во время выступления перед нацией ТАСС.

Елизавета II скончалась на 97-м году жизни. Новым королем Великобритании стал ее старший сын Чарльз.

В этот день стало известно, что врачи выразили беспокойство из-за состояния здоровья королевы и порекомендовали ей находиться под наблюдением специалистов.

На фоне этой информации вся семья королевы собиралась вокруг королевы. Первыми во дворец приехали сын и наследник королевы — принц Чарльз, ее внук принц Уильям. Позже в Балморал приехали дочь Елизаветы Анна и сыновья Эдвард и Эндрю. Также сообщалось, что к королеве должен был прибыть принц Гарри, но без своей супруги Меган Маркл.

Елизавета II находилась во главе британской монархии более 70 лет. За это время радикально изменилась не только Великобритания, но и весь мир. «Вечерняя Москва» вспомнила самые яркие моменты из жизни королевы

Великобритания Лиз Трасс Карл III
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