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Принц Уильям стал новым наследником британского престола

Евгений Белоусов
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Принц Уильям стал новым наследником британского престола
Фото: twitter/KensingtonRoyal/Matt Porteous

Принц Уильям, старший сын нового короля Великобритании Карла III, стал новым наследником британского престола после смерти королевы Елизаветы II.

Аккаунт принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон в Twitter сменил название с «Герцог и герцогиня Кембриджские» на «Принц Уэльский и герцогиня Корнуолльская».

Новым королем Великобритании стал сын Елизаветы Чарльз, он взял себе имя Карл III. Старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк рассказала «Вечерней Москве», что Чарльз уступает в популярности не только своей матери, но и старшему сыну.

Елизавета II скончалась на 97-м году жизни. По случаю смерти монарха во всем Соединенном королевстве был объявлен десятидневный траур.

Елизавета II находилась во главе британской монархии более 70 лет. За это время радикально изменилась не только Великобритания, но и весь мир. «Вечерняя Москва» вспомнила самые яркие моменты из жизни королевы.

Кейт Миддлтон и принц Уильям Елизавета II Великобритания Карл III
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