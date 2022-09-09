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Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвал главу европейской дипломатии Жозепа Борреля «вконец потерявшим дипломатические берега». Он заявил, что с момента незаконного госпереворота Украина для Запада представляла интерес лишь как пешка в геополитической борьбе за ослабление России.

КНДР приняла закон, согласно которому страна провозглашается ответственным ядерным государством. Новый закон закрепляет за страной право нанесения превентивного ядерного удара по противнику, в случае если Пхеньян сочтет угрозу неизбежной.

На фоне вывоза продовольствия с Украины в рамках «продуктовой сделки» единственной страной, которая предстоящей зимой столкнется с голодом, может стать сама Украина. Такое мнение высказал экономист Егор Клопенко.

Европейский союз приближается к капитуляции перед Россией в вопросе энергоресурсов. Такое мнение высказал турецкий обозреватель Хасан Басри Ялчин в издании Sabah. Он считает, что Евросоюз не сможет решить проблему с поставками газа.