Стали известны место и дата похорон Елизаветы II

Фото: twitter/RoyalFamily

Похороны королевы Великобритании Елизаветы II пройдут в Вестминстерском аббатстве спустя 10 дней после ее ухода из жизни — 18 сентября. Об этом сообщило издание The Guardian.

Уточняется, что королеву похоронят в мемориальной часовне ее отца, короля Георга VI, которая находится на территории Виндзорского замка. Через время туда будут перенесены останки ее мужа принца Филиппа, умершего в прошлом году, передает Lenta.ru.

Елизавета II умерла на 97-м году жизни. По случаю смерти монарха в Соединенном Королевстве объявлен десятидневный траур.

Новым королем Великобритании стал сын Елизаветы Чарльз, он взял себе имя Карл III. Старший научный сотрудник Центра британских исследований Института Европы РАН Кира Годованюк рассказала «Вечерней Москве», что Чарльз уступает в популярности не только своей матери, но и сыну Уильяму.

Елизавета II находилась во главе британской монархии более 70 лет. За это время радикально изменилась не только Великобритания, но и весь мир. «Вечерняя Москва» вспомнила самые яркие моменты из жизни королевы.