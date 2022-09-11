Главные новости к утру 11 сентября

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Глава министерства обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и работников предприятий оборонно-промышленного комплекса с Днем танкиста, который в этом году отмечается 11 сентября. Министр поблагодарил всех за добросовестную службу и неоценимый вклад в обеспечение защиты и безопасности страны.

Газета The Telegraph написала, что президент России Владимир Путин стал первым главой государства, который поздравил нового короля Великобритании Карла III со вступлением на престол.

Стоимость «золотой визы» для зарубежных инвесторов, дающая им возможность получать при покупке недвижимости вид на жительство, вырастет в Греции до 500 тысяч евро. Об этом объявил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис, выступая на 86-й Салоникской международной выставке с речью по экономической программе правительства.

Представительница Польши Ига Швентек обыграла Онс Жабер из Туниса и стала победительницей Открытого чемпионата Соединенных Штатов по теннису (US Open). Полячка одержала победу в финале соревнований в двух сетах со счетом 6:2, 7:6 (7:5).

Потребление алкоголя в России за последние 13 лет снизилось почти на 43 процента — до девяти литров на душу населения в год по итогам 2021 календарного года. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Мэрия Парижа подготовила план по экономии энергии предстоящей зимой, в рамках которого планируется сократить часы работы подсветки Эйфелевой башни. Об этом сообщила газета Le Journal du dimanche со ссылкой на проект плана, который глава местной администрации Анн Идальго должна будет представить на будущей неделе.