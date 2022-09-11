ОШ: Система ДЭГ выдерживает продолжающиеся хакерские атаки

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На систему электронного голосования и страницу с текущей статистикой о выборах продолжаются массированные хакерские атаки, им удается успешно противостоять. Об этом сообщили в пресс-службе Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в воскресенье, 11 сентября.

— Система электронного голосования и обсервер (страница в интернете, где отображается его текущая статистика) продолжают подвергаться массированным хакерским атакам. Им удается успешно противостоять, — говорится в сообщении.

Разработчики и техподдержка продолжают внимательно следить за ситуацией, отмечается в Telegram-канале штаба.

Голосование на выборах депутатов представительных органов местного самоуправления стартовало 9 сентября. Москвичи до 11 сентября смогут принять участие в голосовании на избирательном участке или на онлайн-платформе.

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами в Москве в 2022 году Вадим Ковалев сообщил, что онлайн-выборы муниципальных депутатов столицы, которые продолжились в ночь с 10 на 11 сентября, проходят спокойно и без происшествий. Он добавил, что накануне было зафиксировано более шести тысяч хакерских атак.