Главные новости к утру 14 сентября

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Российская сторона в настоящее время находится в тесном контакте с властями Армении и Азербайджана для содействия скорейшей деэскалации ситуации на границе двух этих государств, заявил журналистам директор четвертого департамента стран СНГ Министерства иностранных дел РФ Денис Гончар.

Граждане России имеют право на компенсацию при отсутствии мест для ребенка в государственном детском саду, заявил эксперт по государственному и муниципальному управлению, доцент Московского университета имени С. Ю. Витте Кирилл Парфенов. Однако на Москву и Санкт-Петербург эти льготы не распространяются.

Проект закона об ужесточении наказания за государственную измену вплоть до пожизненного заключения внесут в Госдуму в ближайшее время, заявил первый заместитель главы комитета нижней палаты парламента по безопасности Андрей Луговой.

Российского режиссера Филиппа Лося уволили из Русского театра в Эстонии из-за его критики в адрес властей прибалтийской страны за русофобию. В конце августа постановщик написал на своей странице в одной из соцсетей, что в Эстонии процветает «тухлая, облезлая русофобия». Лось также сравнил положение россиян в этой стране с положением евреев во времена Второй мировой войны.

Государства бывшего Советского Союза значительно увеличили объемы поставок своей продукции на территорию России после введения антироссийских санкций западными странами. При этом речь идет не только о странах бывшего социалистического блока, однако и о партнерах Москвы по Евразийскому экономическому союзу. По словам специалистов, подобная тенденция является результатом перестройки торговли по причине введенных санкций, а также укрепления российской национальной валюты.