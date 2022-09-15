«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве 16 сентября

Фото: Пелагия Тихонова / АГН Москва

В столичном регионе на 16 сентября объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за усиления ветра с порывами до 15 метров в секунду. Об этом в четверг, 15 сентября, свидетельствуют данные Гидрометцентра России.

— «Желтый» — погода потенциально опасна, — говорится в сообщении.

Уточняется, что предупреждение о дожде будет действовать с 14:00 до 21:00 16 сентября, а о ветре — с 11:00 до 21:00.

Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов рассказал «Вечерней Москве», что жителей столицы ожидает резкое ухудшение погоды во второй половине пятницы, 16 сентября.

Синоптик подчеркнул, что утром в пятницу дождей не ожидается. По его словам, в городе будет стоять теплая погода, а столбики термометров достигнут 15 градусов выше нуля.

Шувалов также рассказал, что на этой неделе в городе ожидается типичная сентябрьская погода — температура воздуха плюс 14–17 градусов и дожди.

До этого синоптики сообщили, что в ближайшие выходные в Москву придет солнечная и теплая погода.