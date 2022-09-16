Четверо киргизских военных ранены при обстрелах на границе с Таджикистаном

Фото: Telegram / Mash

Четверых киргизских военных ранили при обстреле на границе с Таджикистаном. Об этом в пятницу, 16 сентября, сообщила в пресс-службе Баткенской областной администрации Киргизии.

— По предварительной информации, четверо военнослужащих получили ранения, — рассказал представитель администрации, сообщает РИА Новости.

16 сентября в пресс-центре погранслужбы Госкомитета Нацбезопасности (ПС ГКНБ) Киргизии сообщили, что таджикские военнослужащие начали обстрел позиций киргизских пограничников сразу в нескольких местах. Уточняется, что в 6:00 (3:00 по московскому времени) таджикская сторона стала обстреливать пограничные наряды ПС ГКНБ Киргизии и позиций киргизской стороны в местностях Кум-Мазар, Чыр-Добо, Эки-Таш и Орто-Боз из стрелкового и группового оружия.

14 сентября между пограничниками Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка. В пресс-центре киргизской погранслужбы Госкомитета нацбезопасности сообщили, что инцидент произошел в населенном пункте Булак-Башы в Баткенском районе Баткенской области при встрече киргизского пограннаряда с таджикистанскими пограничниками, которые нарушили договоренность между сторонами и заняли боевые позиции на указанном участке госграницы.