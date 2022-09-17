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Главные новости к утру 17 сентября

Юлия Курганова
Общество
Главные новости к утру 17 сентября
Фото: Вечерняя Москва

Российский президент Владимир Путин прокомментировал контрнаступательную операцию Вооруженных сил Украины (ВСУ), призвав посмотреть, чем она завершится.

24 человека погибли при боестолкновениях на границе Киргизии и Таджикистана. По информации Минздрава Киргизии, в больницах остаются 87 пострадавших, из которых пятеро помещены на амбулаторное лечение.

Женщина-инвалид погибла в пожаре в квартире на востоке Москвы, в районе Перово. Возгорание произошло на улице Плющева, в доме № 9, корпус 3, в квартире на четвертом этаже. Горели личные вещи и мебель.

Депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Николай Задорожный посетил мероприятие в Тростянце Сумской области в свитере с буквой V. Снимки с его участием разместил в соцсети Тростянецкий горсовет.

Россия считает неуместным предложение президента Украины Владимира Зеленского об освобождении военнопленных в обмен на запуск аммиакопровода Тольятти — Одесса. Об этом сказал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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