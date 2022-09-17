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Названа средняя стоимость аренды квартиры в Москве

Лейла Алиева
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Названа средняя стоимость аренды квартиры в Москве
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

За первые шесть месяцев этого года средние цены на аренду жилья в Москве увеличились на 21,4 процента, а после этого немного скорректировались. Об этом сообщает «Авито Недвижимость» в субботу, 17 сентября.

С 1 января по 12 сентября средняя ставка на квартиру любой планировки в столице оценивалась в 60 тысяч рублей: на однокомнатные — 40 тысяч рублей, двухкомнатные — 58 тысяч рублей, а трехкомнатные — 110 тысяч рублей.

При этом согласно данным заместителя директора Управления аренды квартир ИНКОМ-Недвижимость Оксаны Поляковой, в августе в пределах старой границы города можно было снять однокомнатную квартиру в среднем за 44 тысячи рублей в месяц, двухкомнатную — за 60, а трехкомнатную — за 85 тысяч рублей.

Кроме того, в этом месяце собственники практически не соглашались на торг, в то время как весной и в июне предоставляли скидку на аренду в среднем от 5 до 19 процентов, пишет news.ru.

По прогнозам экспертов, цены на вторичном рынке жилья в Москве могут осенью снизиться на 15 процентов. «Вечерняя Москва» узнала у эксперта по недвижимости Дмитрия Ракуты, почему снижается стоимость жилья в столице и когда выгодно купить квартиру.

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