Москвичам напомнили о главных событиях в социальной сфере на текущей неделе

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Родителям больше не требуется приносить справки о болезни ребенка в кружки и секции, столичным врачам стали доступны еще два сервиса на основе искусственного интеллекта, а участники «Московского долголетия» записались на занятия в вузы. Об этих и других событиях в социальной сфере на текущей неделе рассказали в пресс-службе мэра и правительства города в воскресенье, 18 сентября.

Так, 12 сентября в столице начал работу новый телемедицинский сервис, который позволит онкологам и гематологам дистанционно продлить выписанные пациенту электронные рецепты. Нововведение позволит исключить необходимость дополнительных посещений больниц. Для продления рецепта можно скачать приложение «ЕМИАС: Телемедицина», а врачи будут связываться с пациентами по видеосвязи, где проведут необходимые консультации.

Помимо этого, добавили в пресс-службе, родителям больше не нужно приносить справки о болезни своего ребенка в кружки и секции: период освобождения от занятий будет отображаться в электронном журнале МЭШ. Информацию будут видеть не только педагоги в школах, но и специалисты культурно-досуговых и спортивных организаций допобразования. Это уменьшит затраты времени для родителей и исключит вероятность случайной утраты документов.

Кроме того, 12 сентября сообщалось, что для участников «Московского долголетия» более чем в 20 вузах столицы пройдут занятия по иностранным языкам, литературе, рисованию, психологии и другим предметам. Проект уже поддержали Московский государственный университет имени Ломоносова, Высшая школа экономики, Московский государственный юридический университет имени Кутафина и другие вузы.

О других событиях в социальной сфере можно узнать на официальном портале мэра Москвы.