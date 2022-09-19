Главные новости к утру 19 сентября

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Дорожный инцидент с участием четырех транспортных средств произошел на 46-м километре трассы М5 «Урал». Виновником аварии стал водитель внедорожника Mercedes Gelendewagen, который вылетел на встречную полосу. В результате ДТП погиб один человек.

Пандемия коронавируса подошла к концу, однако проблемы с этим заболеванием в мире еще остаются. Таким мнением поделился президент Соединенных Штатов Джо Байден. Идеальным примером того, что пандемия закончилась, он назвал тот факт, что никто не носит маски и все «находятся в довольно хорошем состоянии».

До возможности проведения прямых переговоров между президентом России Владимиром Путиным и его украинским коллегой Владимиром Зеленским еще далеко. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш, подчеркнув, что готов содействовать переговорному процессу.

По итогам 2022 года по параллельному импорту в Россию ввезут товаров на 20 миллиардов долларов. Об этом рассказал вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров. Он уточнил, что ранее власти оценивали свободный импорт в 16–18 миллиардов долларов, исходя из объема 2–2,5 миллиарда в месяц. Также министр промышленности и торговли рассказал о продлении на 2023 год программы льготного автокредитования.

Грибной сезон удачно стартовал в Москве, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В Курске из-за ураганного ветра, ливневых дождей и гроз погибли два человека. Одной из жертв стал студент автотехнического колледжа. Общежитие учебного заведения уже начали расселять из-за срыва кровли в результате разгула стихии.