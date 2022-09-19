Посол Украины: Белый дом помогает Киеву готовить уголовные дела против россиян

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Посол Украины в Вашингтоне Оксана Маркарова рассказала, что правительство США помогает Киеву подготавливать уголовные дела, а также расследования на международном уровне в отношении российских граждан. Об этом стало известно в понедельник, 19 сентября.

— У нас там уже есть группы следователей, и мы получаем большую поддержку от США в этой работе, подготавливая уголовные дела против россиян не только на нашем национальном уровне, но также и расследования международных судов и других стран, — заявила в интервью американскому телеканалу ABC Маркарова.

В апреле пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков категорически отверг любые обвинения, связанные с убийствами мирных жителей в Киевской области. Тогда он заявил, чтобы международные лидеры не спешили обвинять кого-либо из-за ситуации в Буче. Пресс-секретарь считает, что для начала им необходимо запросить данные из разных источников. Представитель президента добавил, что информация об убийствах гражданских лиц на территории Киевской области должна быть подвергнута серьезному сомнению, там есть признаки видеоподлогов и других фейков.