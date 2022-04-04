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Песков: Россия категорически отвергает любые обвинения в убийствах гражданских в Буче

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
Политика
Песков: Россия категорически отвергает любые обвинения в убийствах гражданских в Буче
Фото: Администрация президента РФ

Российская Федерация категорически отвергает любые обвинения, связанные с убийствами мирных жителей в Буче. Об этом в понедельник, 4 апреля, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Москва предлагает обсуждать эту тему на максимально высоком уровне, заявил он. Помимо этого, Кремль требует, чтобы международные лидеры не спешили обвинять кого-либо по ситуации в Буче. Представитель президента считает, что для начала им необходимо запросить данные из разных источников.

По его словам, информация об убийствах гражданских лиц в Буче должна быть подвергнута серьезному сомнению, там есть признаки видеоподлогов и других фейков.

Также Песков напомнил, что Россия предложила рассмотреть тему в Совбезе ООН, однако данное предложение было отвергнуто, сообщает ТАСС.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что власти Великобритании не позволили провести заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Буче. Дипломат осудила британские власти за подобного рода действия.

Помимо этого, американский политолог, бывший советник по вопросам внешней политики руководства Республиканской партии в Сенате США Джим Джатрас заявил, что украинскому государству нельзя верить на слово. поскольку фейки — это часть информационной войны. Он также добавил, что любое упоминание о «зверствах» со стороны российских солдат не стоит воспринимать всерьез без официального расследования.

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