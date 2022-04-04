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«В худших английских традициях»: МИД РФ осудил Британию за отказ провести заседание СБ ООН по ситуации в Буче

Араз Салехов

Сюжет: 

Ситуация в Донбассе
В мире
«В худших английских традициях»: МИД РФ осудил Британию за отказ провести заседание СБ ООН по ситуации в Буче
Фото: МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова осудила действия британских властей, которые не дали согласия на проведение заседания Совета Безопасности ООН по ситуации в Буче. Об этом в понедельник, 4 апреля, она написала в своем Telegram-канале.

— Вчера «в худших английских традициях» председательствующая в СБ ООН Британия не дала согласия на проведение заседания Совбеза по ситуации в Буче. Россия сегодня вновь потребует созыва СБ ООН в связи с преступными провокациями украинских военных и радикалов в этом городе, — заявила дипломат.

Также представитель российского МИД заявила, что радикалы пытаются сорвать мирные переговоры между Россией и Украиной, устраивая преступления в городе Буча Киевской области. По ее словам, киевские власти хотят только эскалации насилия.

В воскресенье, 3 апреля, Министерство обороны РФ выпустило опровержение касательно заявления Украины об убийствах мирных жителей в Буче. В документе говорится, что армия РФ покинула город 30 марта, а «свидетельства преступлений» появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники СБУ.

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