Синоптики предупредили москвичей о сохранении сильного ветра до 20 сентября

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Сильный ветер сохранится в Москве до утра 20 сентября. Об этом в понедельник, 19 сентября, сообщили в пресс-службе столичного Комплекса городского хозяйства.

— Будьте предельно внимательны на улице: не укрывайтесь под деревьями и не паркуйте вблизи них автомобили, — говорится в сообщении.

Уточняется, что порывы ветра в городе будут достигать 18 метров в секунду, передает Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

Из-за неблагоприятных погодных условий в столице временно закрыли ряд парков. Так, стало известно о закрытии Парка Горького, Измайловского парка, музея-заповедника «Царицыно» и парка «Сокольники».

Дептранс сообщил, что плохая погода, ремонтные работы и мелкие ДТП стали причинами затруднения движения на дорогах города. Москвичам порекомендовали пользоваться общественным транспортом.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе с «Вечерней Москвой» дал прогноз погоды на эту неделю. По его словам, до четверга включительно в Москве ожидается облачная погода с прояснениями.