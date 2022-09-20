СМИ: Путин выступит выступит с обращением по вопросам референдумов 20 сентября

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин во вторник, 20 сентября, выступит с обращением по поводу проведения референдумов по вхождению Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также в Херсонской и Запорожской областей в состав РФ. Об этом сообщили источники, близкие к администрации главы государства.

По данным РБК, Путин выступит до конца дня. При этом что именно скажет президент неизвестно. Администрация российского лидера никаких официальных заявлений пока не делала.

Референдумы о вхождении ЛНР, ДНР, Запорожья и Херсонской области в состав России пройдут с 23 по 27 сентября.

Накануне сообщалось, что общественная палата ДНР обратилась к главе республики Денису Пушилину с просьбой провести референдум о вхождении ДНР в состав России. Аналогичная просьба поступила к главе ЛНР Леониду Пасечнику. Согласно тексту заявлений, признание субъектом России необходимо региону для обеспечения безопасности территории.

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что в случае вхождения ДНР и ЛНР в состав РФ добровольцы из Донбасса смогут служить в российской армии.