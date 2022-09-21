Токаев подписал указ о проведении внеочередных президентских выборов в Казахстане

Фото: Администрация президента РФ

Внеочередные президентские выборы в Казахстане пройдут 20 ноября. Соответствующий указ подписал глава государства Касым-Жомарт Токаев в среду, 21 сентября.

— Постановляю назначить внеочередные выборы президента Республики Казахстан на 20 ноября, — цитирует документ ТАСС.

16 сентября парламент Казахстана принял поправки, согласно которым вводится однократный семилетний президентский срок, а столица переименовывается снова в Астану.

До этого президент Казахстана поддержал предложение депутатов местного парламента переименовать столицу Казахстана из Нур-Султана снова в Астану.

По мнению политолога Юрия Светова, которым он поделился с «Вечерней Москвой», нынешний глава Казахстана хочет провести реальную перестановку сил в республике и окончательно отойти от влияния бывшего президента.

Также эксперт добавил, что, когда конституция обновится и Токаев будет вновь избран президентом, тогда и будет ясно, собирается ли он что-то менять в системе управления Казахстана или будет проведена некая рокировка во власти.