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СМИ: Байдена могут отстранить после заявления о войне с Китаем

Елена Самойлова
В мире
СМИ: Байдена могут отстранить после заявления о войне с Китаем
Фото: whitehouse

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден в заявлениях о Китае и Тайване нарушил «принцип стратегической двусмысленности» во внешней политике, поэтому его могут отстранить от принятия решений. Об этом в среду, 21 сентября, сообщил обозреватель 19Fortyfive Гордон Чан.

Эксперт прокомментировал интервью американского президента телеканалу CBS, в котором тот заявил, что в случае начала вооруженного столкновения Тайваня и Китая Вашингтон вступит в конфликт на стороне Тайбэя. По словам Чана, такое заявление Байдена нарушило подход США к тайваньскому вопросу, выстраиваемый в течение многих лет согласно принципу «стратегической неоднозначности» и позволявший Вашингтону не раскрывать свои истинные цели.

После интервью многие американские политики предприняли попытки реанимировать репутацию президента и опровергнуть его заявления, заверив, что внешнеполитический курс Штатов не изменился, передает РИА Новости.

— Байден — главнокомандующий. По конституции он отвечает за формирование внешней политики США. Однако его подчиненные прямо противоречили ему, эффективно используя свои полномочия. Беспорядок в администрации президента Соединенных Штатов может иметь реальные последствия, учитывая, что мир переходит в состояние постоянной турбулентности, — отметил колумнист.

До этого сообщалось, что Белый дом вносит срочные правки в речь Байдена на Генассамблее ООН в связи с заявлениям президента России Владимира Путина.

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